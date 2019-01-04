На Львовщине проведут "спецоперацию" по вакцинации детей против кори
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
"Начинается фактически спецоперация для повышения уровня иммунизации детей в возрасте от 6 до 18 лет", - об этом объявили после внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА (ТЭБ и ЧС).
Такая "спецоперация" начнется с 3 января.
"Мы начинаем во Львовской области спецоперацию, имеющую целью мобилизовать всю область для защиты населения от кори. В 2018 году на Львовщине из-за осложнений от кори умерли два ребенка - трехлетние мальчик и девочка. К сожалению, они не были привиты", - заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
По ее словам, Львовская область является лидером по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью.
В то же время Львовская область - один из антилидеров по уровню охвата прививками против кори: заболели 12 тысяч человек, из них более 7 тысяч вообще не были привиты, другие имели только 1 дозу КПК.
В Минздраве отметили, что "опыт прививки передадут на другие области Украины, в которых тоже зафиксировано низкий уровень вакцинации".
Подобные спецоперации планируются в других областях Украины, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший - Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской.
"Со второй половины февраля в течение нескольких недель мы удобно и безопасно для всех проведем прививки детей от 6 до 18 лет в организованных коллективах - школах, при обязательном условии - согласии родителей. Мы не должны оставить незащищенным ни одного ребенка среди 20 тысяч школьников Львова и Львовской области, которые до сих пор не имеют необходимых прививок", - сказал гендиректор ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита.
В ведомстве отметили, что в 2018 году корью заболели 54481 человек - 20204 взрослых и 34277 детей. От осложнений кори умерло 16 человек: 12 детей и 4 взрослых.
- Как сообщалось в конце ноября, заболеваемость корью в Украине выросла на 15% .
- Польша может запретить въезд иностранцам без прививок от кори.
- Минздрав закупил почти 400 000 доз вакцин от кори.
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