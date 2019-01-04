Huawei наказала двух сотрудников за твит, который разместили с IPhone

4 января, 2019, 20:25

Китайская компания Huawei наказала двух сотрудников после появления на официальной странице в Twitter сообщения, размещенного с IPhone

Об этом сообщает ВВС .

В твите, размещенном 1 января, компания поздравляла подписчиков с Новым годом. Под поздравлением появилась надпись, что твит размещен с помощью приложения для iPhone.

Сообщение быстро удалили, но его успел сохранить видеоблоггер Маркес Браунли, который поделился им с тремя миллионами своих подписчиков. После этого были снижены в должности директор отдела сетевого маркетинга Huawei и один из его сотрудников.

Им также урезали зарплату на пять тысяч юаней (730 долларов). Событие нанесло ущерб бренду Huawei, говорится в письме с подписью директора Чен Лифан.

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