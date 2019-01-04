Huawei наказала двух сотрудников за твит, который разместили с IPhone
4 января, 2019, 20:25
Китайская компания Huawei наказала двух сотрудников после появления на официальной странице в Twitter сообщения, размещенного с IPhone
Об этом сообщает ВВС .
В твите, размещенном 1 января, компания поздравляла подписчиков с Новым годом. Под поздравлением появилась надпись, что твит размещен с помощью приложения для iPhone.
Сообщение быстро удалили, но его успел сохранить видеоблоггер Маркес Браунли, который поделился им с тремя миллионами своих подписчиков. После этого были снижены в должности директор отдела сетевого маркетинга Huawei и один из его сотрудников.
Им также урезали зарплату на пять тысяч юаней (730 долларов). Событие нанесло ущерб бренду Huawei, говорится в письме с подписью директора Чен Лифан.
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- Напомним, в мире все чаще говорят об опасности техники Huawei и ZTE.
- В феврале сразу несколько высокопоставленных сотрудников ФБР, ЦРУ и АНБ высказались на тему шпионажа со стороны китайских производителей смартфонов.
- О намерении запретить электронные устройства Huawei и ZTE заявили также в правительстве Японии.
- 1 декабря во Ванкувере при пересечении канадской границы задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Менг Ванчжоу.
- В середине декабря Национальное управление по кибернетике и информационной безопасности Чехии заявило, что программное обеспечение и техника китайских компаний Huawei и ZTE могут быть опасными для пользователей.
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