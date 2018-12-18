В Чехии предупредили об опасности техники Huawei и ZTE
Об этом пишет Reuters .
"Китайские законы требуют, чтобы частные компании, базирующиеся в КНР, сотрудничали с разведывательными службами, поэтому их внедрение в главные государственные системы может стать угрозой", - пояснил директор национального агентства Дюсен Навратил.
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Он добавил, что предупреждение основано на выводах агентства и союзников.
В Huawei опровергли утверждение, что продукты компании могут представлять угрозу чешской безопасности.
Напомним, это уже не первое предупреждение об опасности техники Huawei и ZTE.
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В феврале сразу несколько высокопоставленных сотрудников ФБР, ЦРУ и АНБ высказались на тему шпионажа со стороны китайских производителей смартфонов .
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О намерении запретить электронные устройства Huawei и ZTE заявили также в правительстве Японии.
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1 декабря во Ванкувере при пересечении канадской границы задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Менг Ванчжоу.
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