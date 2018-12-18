В Чехии предупредили об опасности техники Huawei и ZTE

18 декабря, 2018, 14:15

Национальное управление по кибернетике и информационной безопасности Чехии заявило, что программное обеспечение и техника китайских компаний Huawei и ZTE могут быть опасными для пользователей

Об этом пишет Reuters .

"Китайские законы требуют, чтобы частные компании, базирующиеся в КНР, сотрудничали с разведывательными службами, поэтому их внедрение в главные государственные системы может стать угрозой", - пояснил директор национального агентства Дюсен Навратил.

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Он добавил, что предупреждение основано на выводах агентства и союзников.

В Huawei опровергли утверждение, что продукты компании могут представлять угрозу чешской безопасности.

Напомним, это уже не первое предупреждение об опасности техники Huawei и ZTE.