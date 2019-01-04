Гибель младенца в сумском лифте: подозреваемых отправили под домашний арест

4 января, 2019, 21:49

В Сумах директора и электромонтера общества "ГорСумылифт" отправили под домашний арест. Их подозревают в аварии лифта, в которой погиб двухмесячный ребенок

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Известно, что директора общества отправили под домашний арест до 26 февраля 2019 года. Кроме того, адвокат просил отпустить подозреваемого под личное обязательство, однако прокуроры ходатайствовали взять его под стражу.

Электромонтера "ГорСумылифта" также взяли под ночной домашний арест до 1 марта 2019 года. Его адвокат не видел причин для пресечения, а прокуроры просили взять подозреваемого под стражу.

Стоит отметить, что обоим арестованным инкриминируют статью о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель ребенка. Директора ООО также подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.