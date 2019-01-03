В Сумах с 9 этажа оборвался лифт с ребенком: погиб 2-месячный младенец

3 января, 2019, 08:35

В многоэтажном доме в Сумах оборвался лифт с коляской, в котором был двухмесячный мальчик

Об этом информирует отдел коммуникации полиции в Сумской области. Попытки родных спасти ребенка оказались безуспешными.

Правоохранители выяснили, что с ребенком был дедушка. Возвращаясь с прогулки домой, он завез коляску в лифт. Поднявшись на девятый этаж, мужчина вышел первым, чтобы вывезти коляску. Неожиданно лифт оборвался.

По сообщению, мужчина успел выхватить ребенка, но двери лифта зажали голову ребенка и руки мужчины. На месте пытались помочь соседи и прибывшие медики, но спасти ребенка не удалось.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 "Злоупотребление властью или служебным положением" и ч. 1 ст. 119 ч. "Убийство по неосторожности", в рамках которого проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин гибели младенца, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Сейчас был задержан директор и один из сотрудников "Горсумилифта". Данные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В течение суток им будет сообщено о подозрении, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.