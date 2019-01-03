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Впервые за несколько столетий: в Индии женщины попали в храм после отмены запрета на посещение

В Индии две женщины впервые за несколько веков смогли посетить храм Сабаримала, посвященного божеству Айяппа

Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

42-летняя Бинду аммины и 44-летняя Канака Дурга вошли в храм утром 2 января во сопровождении полицейских. Женщины пытались это сделать еще 24 декабря, но тогда им помешали протестующие.

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После их визита храм закрылся для ритуального «очищения». Также после этого посещения в штате Керала возникли массовые протесты, в результате столкновений, по данным местных СМИ, погиб один человек.

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До сих пор ни одной женщине в возрасте от 10 до 50 лет не удавалось попасть в храм. Консервативные индуисты считают, что женщинам нельзя посещать этот храм, потому что Айяппа давал вечную обет безбрачия и присутствие женщин "менструального возраста" "испортит" храм.

  • Ранее в Индии женщины выстроились в 620-километровый цепь для поддержки гендерного равенства. Целью мероприятия было поддержание решение о разрешении женщинам любого возраста посещать храм, чтобы все, кто хочет молиться, могли это делать. Отметим, что Храм Сабаримала исторически был закрыт для женщин "менструального возраста" - от 10 до 50 лет.
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