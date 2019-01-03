Впервые за несколько столетий: в Индии женщины попали в храм после отмены запрета на посещение

42-летняя Бинду аммины и 44-летняя Канака Дурга вошли в храм утром 2 января во сопровождении полицейских. Женщины пытались это сделать еще 24 декабря, но тогда им помешали протестующие.

После их визита храм закрылся для ритуального «очищения». Также после этого посещения в штате Керала возникли массовые протесты, в результате столкновений, по данным местных СМИ, погиб один человек.

До сих пор ни одной женщине в возрасте от 10 до 50 лет не удавалось попасть в храм. Консервативные индуисты считают, что женщинам нельзя посещать этот храм, потому что Айяппа давал вечную обет безбрачия и присутствие женщин "менструального возраста" "испортит" храм.