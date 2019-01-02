В Индии женщины выстроились в 620-километровую цепь для поддержки гендерного равенства

2 января, 2019, 10:40

В живую цепь выстроились между северным городом штата Касарагод и южным Тируванантапурам

Об этом сообщает ВВС .

Цель мероприятия - поддержать решение о разрешении женщинам любого возраста посещать храм, чтобы все, кто хочет молиться, могли это делать. Отметим, что Храм Сабаримала исторически был закрыт для женщин "менструального возраста" - от 10 до 50 лет.

"Это отличный способ сказать, насколько сильные женщины, и как мы можем расширять свои возможности и помогать друг другу. Конечно, я поддерживаю этот шаг, чтобы позволить женщинам любого возраста посещать храм. Я не думаю, что традиция или любая отсталость должны останавливать женщин. Те, кто хотят молиться, должны иметь право молиться", - рассказала участница акции Кавита Дас.

Верховный суд Индии отменил запрет в сентябре, но протестующие с тех пор нападали на посетителей-женщин.

"Женская стена" была организована правительством левой коалиции.

Около пяти миллионов женщин из разных частей Кералы собрались на всех национальных автомагистралях, чтобы образовать цепь, которая простиралась от северного края Касарагода до южного края в Тирувантапураме.