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Во Львове от тропической малярии умер человек

Во Львове умер 43-летний бизнесмен, у которого на прошлой неделе диагностировали тропическую малярию

Об этом сообщает ZAXID.NET .

Отмечается, что мужчина был в коме на искусственной вентиляции легких. Врачи неделю боролись за его жизнь, однако, состояние больного было очень тяжелое.

Мужчина 23 декабря возвратился во Львов из Конго, а 27 декабря обратился к врачам инфекционной больницы за медицинской помощью. У него повысилась температура, появились лихорадка, озноб, головная боль, боль в мышцах, слабость. Врачи диагностировали у него тропическую малярию.

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