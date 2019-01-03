Во Львове от тропической малярии умер человек
3 января, 2019, 15:03
Во Львове умер 43-летний бизнесмен, у которого на прошлой неделе диагностировали тропическую малярию
Об этом сообщает ZAXID.NET .
Отмечается, что мужчина был в коме на искусственной вентиляции легких. Врачи неделю боролись за его жизнь, однако, состояние больного было очень тяжелое.
Мужчина 23 декабря возвратился во Львов из Конго, а 27 декабря обратился к врачам инфекционной больницы за медицинской помощью. У него повысилась температура, появились лихорадка, озноб, головная боль, боль в мышцах, слабость. Врачи диагностировали у него тропическую малярию.
- Напомним, в октябре 2018 года в Харькове зафиксировали восьмой случай малярии за год у гражданина Украины, который заболел во время служебной командировки в Экваториальную Гвинею.
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