Восьмой случай малярии за год обнаружили в украинском городе
Об этом сообщил Харьковский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины.
Отмечается, что мужчина впервые обратился за медицинской помощью 15 октября с жалобами на слабость, потливость и повышением температуры тела до 40,4°С. Больной сразу же был госпитализирован с диагнозом “малярия”. В ходе клинического дообследования диагноз подтвердился.
"По месту жительства больного, специалистами ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают, что заболевание малярией можно предупредить. Для этого нужно применять противомалярийные препараты и защиту от укусов комаров.
Также сообщается, что этот случай является восьмым за период 2018 года в Харьковской области. Среди заболевших 3 жители области, которые находились в странах Африканского континента.
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