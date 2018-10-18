Восьмой случай малярии за год обнаружили в украинском городе

18 октября, 2018, 13:44

В Харькове зафиксировали восьмой случай малярии за год у гражданина Украины, который заболел во время служебной командировки в Экваториальной Гвинее

Об этом сообщил Харьковский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины.

Отмечается, что мужчина впервые обратился за медицинской помощью 15 октября с жалобами на слабость, потливость и повышением температуры тела до 40,4°С. Больной сразу же был госпитализирован с диагнозом “малярия”. В ходе клинического дообследования диагноз подтвердился.

"По месту жительства больного, специалистами ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что заболевание малярией можно предупредить. Для этого нужно применять противомалярийные препараты и защиту от укусов комаров.

Также сообщается, что этот случай является восьмым за период 2018 года в Харьковской области. Среди заболевших 3 жители области, которые находились в странах Африканского континента.