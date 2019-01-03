Вниманию отдыхающих: синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах
3 января, 2019, 08:20
Из-за снегопадов и метели в Карпатах в четверг сохраняется значительная снеголавинная опасность
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями 2-3 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Недавно во Франции спасатели освободили двенадцатилетнего мальчика, который на 40 минут оказался под снегом горной лавины. Спасатели сообщили, что выжить после 40 минут лавины - это можно считать настоящим чудом. Ведь обычно люди гибнут под снегом уже через 15 минут.
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