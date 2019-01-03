Вниманию отдыхающих: синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями 2-3 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Недавно во Франции спасатели освободили двенадцатилетнего мальчика, который на 40 минут оказался под снегом горной лавины. Спасатели сообщили, что выжить после 40 минут лавины - это можно считать настоящим чудом. Ведь обычно люди гибнут под снегом уже через 15 минут.