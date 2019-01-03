Никаких отношений не было и не будет. Садовый заявил, что не связан с Коломойским
3 января, 2019, 19:03
Кандидат в президенты Украины от партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый прокомментировал слухи о своих связях с украинским бизнесменом Игорем Коломойским
Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV .
"Он сам (Коломойский, - ред.) сказал, что это не соответствует действительности (то, что Садовый является проектом Коломойского, - ред.) Я с ним не имел и не имею никаких отношений и, честно говоря, не собираюсь иметь. Никогда от него ничего не получал и не собираюсь получать", - сказал он.
Садовый отметил, что последний раз виделся с Коломойским перед Евро-2012.
- Политическая партия "Объединение "Самопомич" выдвинула кандидатом в президенты лидера партии Андрея Садового.
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