Ельченко объяснил, почему вопрос миротворцев на Донбассе не продвигается

3 января, 2019, 16:30

Вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе не будет рассматриваться в Совете безопасности ООН пока нет решения в "нормандском" или "минском" форматах

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью "Укринформу".

"Для начала настоящей миротворческой операции нужно решение Совбеза ООН. Но для того, чтобы Совбез начал рассматривать этот вопрос, он сначала должен быть хотя бы примерно отмечен в "нормандском" или "минском" формате", - сказал дипломат.

Он считает, что все форматы попыток урегулирования войны на Донбассе, в том числе трек "Волкер-Сурков", зашли в тупик именно из-за ожидания Россией избрания пророссийского президента Украины.