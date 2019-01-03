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Ельченко объяснил, почему вопрос миротворцев на Донбассе не продвигается

Вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе не будет рассматриваться в Совете безопасности ООН пока нет решения в "нормандском" или "минском" форматах

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью "Укринформу".

"Для начала настоящей миротворческой операции нужно решение Совбеза ООН. Но для того, чтобы Совбез начал рассматривать этот вопрос, он сначала должен быть хотя бы примерно отмечен в "нормандском" или "минском" формате", - сказал дипломат.

Он считает, что все форматы попыток урегулирования войны на Донбассе, в том числе трек "Волкер-Сурков", зашли в тупик именно из-за ожидания Россией избрания пророссийского президента Украины.

  • Напомним, ранее в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что миротворческую миссию ООН на Донбассе должна возглавить переходная администрация.
  • Международная рабочая группа, в которую входят Украина, Россия, США, Великобритания, Германия, Нидерланды и специалисты ООН по миротворческим миссиям, пришла к соглашению в вопросе введения на Донбасс миротворческого контингента ООН.
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