Миротворческую миссию ООН на Донбассе должна возглавить переходная администрация, - МТОТ

23 октября, 2018, 16:30

Миротворческую миссию ООН на Донбассе должна возглавить переходная администрация с хорватской моделью

Об этом, как передает УНИАН, заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко во время пресс-конференции во вторник, 23 октября.

По словам советника, министерство, исследовав десятки примеров применения миротворческой миссии, пришло к выводу, что хорватский вариант миротворцев самый приемлемый для Украины из-за схожести сценария развития событий на Донбассе и в Хорватии.

Речь идет о варианте, при котором во главе миротворческой миссии должна стоять международная переходная администрация.

"Переходная администрация с момента полной дислокации всех военных и полицейских подразделений берет всю власть в свои руки на подмандатной территории для будущего владельца этих территорий - украинского государства", - отметил Левченко.

По его словам, соответствующая миссия имеет три составляющие - военную (70%), полицейскую (15%) и гражданскую (15%).

Советник главы МинТОТ также добавил, что до будущего текста резолюции Совбеза ООН о миротворцах на Донбассе нужно вносить положения относительно важности предоставления этой миссией помощи во исполнение сторонами Минских соглашений своих обязательств.

По словам Левченко, исследования свидетельствуют, что будущая миротворческая миссия должна насчитывать от 25 до 50 тысяч человек в контингенте из более 30 стран, кроме России.