Миротворческую миссию ООН на Донбассе должна возглавить переходная администрация, - МТОТ
Об этом, как передает УНИАН, заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко во время пресс-конференции во вторник, 23 октября.
По словам советника, министерство, исследовав десятки примеров применения миротворческой миссии, пришло к выводу, что хорватский вариант миротворцев самый приемлемый для Украины из-за схожести сценария развития событий на Донбассе и в Хорватии.
Речь идет о варианте, при котором во главе миротворческой миссии должна стоять международная переходная администрация.
"Переходная администрация с момента полной дислокации всех военных и полицейских подразделений берет всю власть в свои руки на подмандатной территории для будущего владельца этих территорий - украинского государства", - отметил Левченко.
По его словам, соответствующая миссия имеет три составляющие - военную (70%), полицейскую (15%) и гражданскую (15%).
Советник главы МинТОТ также добавил, что до будущего текста резолюции Совбеза ООН о миротворцах на Донбассе нужно вносить положения относительно важности предоставления этой миссией помощи во исполнение сторонами Минских соглашений своих обязательств.
По словам Левченко, исследования свидетельствуют, что будущая миротворческая миссия должна насчитывать от 25 до 50 тысяч человек в контингенте из более 30 стран, кроме России.
- Напомним, 5 сентября 2017 года по итогам встречи американского дипломата Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым - Владимир Путин поддержал идею с размещением миротворцев в зоне российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Однако он настаивает, что миротворческий контингент должен быть размещен только на линии разграничения.
- 20 сентября президент Петр Порошенко повторно обратился к Совбезу ООН с просьбой о развертывании международного миротворческого контингента в зоне боевых действий на востоке Украины. Впервые Украина просила об этом еще весной 2015 года.
- Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.
- Также в конце сентября в МТОТ заявляли, что миротворцы помогут провести деоккупацию Донбасса за 2-3 года.
- В начале октября Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины опубликовало модель миротворческой миссии ООН.
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