Безвизом со странами ЕС воспользовались уже 2 млн украинцев
3 января, 2019, 10:09
Безвизовым режимом со странами Евросоюза воспользовались 2 млн украинцев
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook .
Порошенко также отметил, что сейчас Украина имеет безвизовый режим с более ста странами мира. "Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!", - написал он.
- Напомним, европейская комиссия обнародовала второй отчет по выполнению требований безвизового режима восемью странами Восточной Европы и Западных Балкан, в том числе и Украиной.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-