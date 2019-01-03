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Безвизом со странами ЕС воспользовались уже 2 млн украинцев

Безвизовым режимом со странами Евросоюза воспользовались 2 млн украинцев

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook .

Порошенко также отметил, что сейчас Украина имеет безвизовый режим с более ста странами мира. "Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!", - написал он.

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