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Отчет о безвизе с ЕС: Украине следует предпринять немедленные действия в борьбе с коррупцией и миграцией


фото: radiosvoboda
Европейская комиссия обнародовала второй отчет по выполнению требований безвизового режима восемью странами Восточной Европы и Западных Балкан, в том числе и Украиной

Отчет приняли на заседании Еврокомиссии в среду, 19 декабря, передает DW .

"Все страны выполняют эти требования, однако должны принять дополнительные меры по борьбе с коррупцией и нерегулярной миграцией", говорится в сообщении.

Известно, что еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос отметил, что безвизовый режим - это "большое достижение", которое влечет за собой ответственность и обязанности.

В Еврокомиссии заявляют, что Украина должна принять неотложные меры по борьбе с коррупцией и выполнить рекомендации по отчету прошлого года, которые еще не были реализованы.

В частности, Украина не отменила обязанность для активистов-антикоррупционеров подавать э-декларации. Еврокомиссия призывает сделать это "срочно".

Также в ЕС ожидают быстрого начала работы Высшего антикоррупционного суда, запуска полноценной системы проверки электронных деклараций, НАБУ и САП, по мнению Еврокомиссии, продолжают выполнять свою работу, однако вопросы об их "эффективности и независимости" не были решены.

Еще одна опасность, на которую обращает внимание Брюссель - миграция. В отчете указывается на то, что нерегулярная миграция из Украины, так же, как и из Сербии и Боснии и Герцеговины, "остается высокой".

Согласно отчету, в 2017 году количество отказов во въезде в ЕС для украинцев выросло на 47% - до более 33 тысяч, и продолжила расти в 2018 году.

Зато количество украинцев, незаконно находящихся в ЕС, в 2017 году выросло всего на 13%, а в первой половине этого года роста не было.

В то же время Брюссель беспокоит рост количества необоснованных заявок на убежище от граждан Молдовы и Грузии.

Также в Еврокомиссии отметили организованную преступность на территории ЕС с участием граждан всех восьми стран. Речь идет о контрабанде, в частности наркотиков, незаконной перевозке мигрантов через границу, отмывании денег, киберпреступлениях, а также хищениях. В Еврокомиссии отметили, что украинцы, в первую очередь, вовлечены в контрабанду сигарет в ЕС и в киберпреступления.

Отметим, Еврокомиссия обязана подавать отчет о безвизе один раз в год - этого требует новый механизм приостановления визовой либерализации.

Если какая-то из стран не выполняет требования или нерегулярная миграция или необоснованные заявки на убежище превышают определенный уровень, Еврокомиссия может приостановить безвиз для этой страны.

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