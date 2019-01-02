Макрон призвал Путина освободить украинских моряков

2 января, 2019, 20:05

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого призвал немедленно освободить украинских военнопленных моряков, которых российские военные незаконно захватили в Керченском проливе

Об этом в среду, 2 января, сообщили в Елисейском дворце, передает "Украинская неделя".

"Относительно российско-украинского кризиса, президент Франции поприветствовал достигнутую 27 декабря договоренность о новом обязательстве о прекращении огня и призвал соблюдать ее целиком и постоянно. Он также требовал от России как можно быстрее освободить задержанных украинских моряков и вернуть корабли, захваченные в ходе военно-морского инцидента 25 ноября в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили кризис в Сирии.