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Макрон рассказал, зачем Путин вмешивается в дела ЕС и США


фото: REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин вмешивается в дела других государств, чтобы ослабить их демократию

Об этом сообщает FoxNews.

"Мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Когда ты слаб, он использует это. И это нормально, это игра. Он создает много фальшивых новостей. Он сильно опирается на пропаганду, и всюду вмешивается - я имею в виду, в Европе и США, чтобы дестабилизировать демократические страны, поскольку считает, что это выгодно для своей страны", - заявил Макрон.

Французский президент также отметил, что Путин - очень сильная личность и президент, однако Макрон не разделяет его представления о демократии.

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