ЦИК закрыла избирательные участки на территории России
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Ликвидируются участки № 900075, №900077, №900078, №900117 и №900118. Такие изменения внесли в постановление ЦИК от 12 апреля 2012 года, которое содержит перечень заграничных избирательных участков.
Так, ликвидированы избирательные участки в Москве, Ростове-на-Дону, генконсульстве в Санкт-Петербурге, в консульстве в Екатеринбурге и консульстве в Новосибирске.
Другие зарубежные участки не функционировали на территории Российской Федерации. Таким образом, ЦИК ликвидировала их все.
Вместе с тем, Центризбирком расширил границы участков в Грузии, Казахстане и Финляндии. Поэтому украинцы, проживающие в России, смогут голосовать на избирательных участках в Тбилиси, Астане или Хельсинки.
- Напомним, что сегодня, 31 декабря, началась президентская избирательная кампания .
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