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ЦИК закрыла избирательные участки на территории России

Центральная избирательная комиссия ликвидировала все избирательные участки на территории Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Ликвидируются участки № 900075, №900077, №900078, №900117 и №900118. Такие изменения внесли в постановление ЦИК от 12 апреля 2012 года, которое содержит перечень заграничных избирательных участков.

Так, ликвидированы избирательные участки в Москве, Ростове-на-Дону, генконсульстве в Санкт-Петербурге, в консульстве в Екатеринбурге и консульстве в Новосибирске.

Другие зарубежные участки не функционировали на территории Российской Федерации. Таким образом, ЦИК ликвидировала их все.

Вместе с тем, Центризбирком расширил границы участков в Грузии, Казахстане и Финляндии. Поэтому украинцы, проживающие в России, смогут голосовать на избирательных участках в Тбилиси, Астане или Хельсинки.

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