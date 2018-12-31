ЦИК закрыла избирательные участки на территории России

31 декабря, 2018, 18:20

Центральная избирательная комиссия ликвидировала все избирательные участки на территории Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Ликвидируются участки № 900075, №900077, №900078, №900117 и №900118. Такие изменения внесли в постановление ЦИК от 12 апреля 2012 года, которое содержит перечень заграничных избирательных участков.

Так, ликвидированы избирательные участки в Москве, Ростове-на-Дону, генконсульстве в Санкт-Петербурге, в консульстве в Екатеринбурге и консульстве в Новосибирске.

Другие зарубежные участки не функционировали на территории Российской Федерации. Таким образом, ЦИК ликвидировала их все.

Вместе с тем, Центризбирком расширил границы участков в Грузии, Казахстане и Финляндии. Поэтому украинцы, проживающие в России, смогут голосовать на избирательных участках в Тбилиси, Астане или Хельсинки.