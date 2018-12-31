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Сегодня в Украине стартовала президентская избирательная кампания

31 декабря в Украине начался избирательный процесс очередных выборов президента Украины, назначенных на 31 марта 2019

Согласно законодательству, президентская избирательная кампания начинается за 90 дней до дня голосования и завершается через 15 дней после официального объявления результатов выборов главы государства.

Так, Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента, назначенных на 31 марта 2019 года. В плане указано, что выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представления кандидатами документов в ЦИК продлится с 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года.

Перед подачей документов в Центризбирком кандидат или партия, которая его выдвинула, должны внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен. Регистрация кандидатов в президенты продлится до 8 февраля включительно.

Обращение об отказе от баллотирования Центризбирком будет принимать до 7 марта.

Предвыборная агитация начнется на следующий день после дня регистрации кандидата на пост президента и заканчивается в 24 часов 29 марта.

Голосование на выборах президента будет проводиться 31 марта 2019 с 8 до 20 часов, а результаты голосования ЦИК должен установить до 10 апреля.

Не позднее чем через 30 дней после объявления официальных результатов новоизбранный президент должен вступить в должность.

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