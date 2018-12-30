Из-за шторма на Филиппинах погибли 22 человека

30 декабря, 2018, 18:50

В результате мощного шторма на Филиппинах в эти выходные погибли 22 человека

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на AFP .

В воскресенье, 30 декабря, от шторма, обрушившегося в выходные центральные филиппинские острова, погибли 22 человека.

По словам представителей гражданской обороны, в районе Бикол погибли по меньшей мере 16 человек, и шесть человек погибли в Восточных Висаях.

"Большинство пострадавших районов все еще находятся под водой. Мы отправляем военных и резиновые лодки для спасения семей. В некоторых районах наводнение достигло крыш домов", - сказал Клаудио Юкот, глава отдела гражданской обороны региона Бикол.