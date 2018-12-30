Из-за шторма на Филиппинах погибли 22 человека
30 декабря, 2018, 18:50
В результате мощного шторма на Филиппинах в эти выходные погибли 22 человека
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на AFP .
В воскресенье, 30 декабря, от шторма, обрушившегося в выходные центральные филиппинские острова, погибли 22 человека.
По словам представителей гражданской обороны, в районе Бикол погибли по меньшей мере 16 человек, и шесть человек погибли в Восточных Висаях.
"Большинство пострадавших районов все еще находятся под водой. Мы отправляем военных и резиновые лодки для спасения семей. В некоторых районах наводнение достигло крыш домов", - сказал Клаудио Юкот, глава отдела гражданской обороны региона Бикол.
- Напомним, в конце декабря Индонезия пострадала от разрушительного цунами, как унесло жизни более 400 человек.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-