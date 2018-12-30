 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США хакеры атаковали влиятельные печатные издания


фото: sivpost.com
В США из-за кибератаки произошли перебои с печатью и доставкой самых влиятельных газет и журналов

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Reuters .

Кибератака привела к задержкам доставки субботнего выпуска The Times, Tribune, Sun, Wall Street Journal и New York Times на Западном побережье, а также других газет, которые используют одну типографию в Лос-Анджелесе.

Издательство Tribune Publishing заявило, что впервые выявило вредоносное ПО в пятницу. Вирус поразил программное обеспечение, в которое загружаются статьи и другая информация для изготовления макета страницы для последующей печати.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

30 декабря, 2018 воскресенье

29 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать