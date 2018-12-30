В США хакеры атаковали влиятельные печатные издания

30 декабря, 2018, 19:51

В США из-за кибератаки произошли перебои с печатью и доставкой самых влиятельных газет и журналов

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Reuters .

Кибератака привела к задержкам доставки субботнего выпуска The Times, Tribune, Sun, Wall Street Journal и New York Times на Западном побережье, а также других газет, которые используют одну типографию в Лос-Анджелесе.

Издательство Tribune Publishing заявило, что впервые выявило вредоносное ПО в пятницу. Вирус поразил программное обеспечение, в которое загружаются статьи и другая информация для изготовления макета страницы для последующей печати.