В США хакеры атаковали влиятельные печатные издания
30 декабря, 2018, 19:51
В США из-за кибератаки произошли перебои с печатью и доставкой самых влиятельных газет и журналов
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Reuters .
Кибератака привела к задержкам доставки субботнего выпуска The Times, Tribune, Sun, Wall Street Journal и New York Times на Западном побережье, а также других газет, которые используют одну типографию в Лос-Анджелесе.
Издательство Tribune Publishing заявило, что впервые выявило вредоносное ПО в пятницу. Вирус поразил программное обеспечение, в которое загружаются статьи и другая информация для изготовления макета страницы для последующей печати.
- Напомним, 19 декабря прокуратура Нью-Йорка обвинила двух граждан Китая в 45 кибератаках, проведенных в течение последних десяти лет.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-