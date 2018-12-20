Китайские хакеры взломали базы данных ВМС США
Кибератаки были осуществлены с участием сотрудников китайских служб госбезопасности, информирует РБК-Украина.
Американский прокурор заявил, что хакеры Чжу Хуа и Джан Шилуном были членами группировки, известной как Advanced Persistent Threat 10 Red Panda, Stone Panda и CVNX. Обвиняемые работали в компании Huayhing Haitei Science and Technology Development Co в городе Тяньцзинь.
Как сообщается, двух граждан Китая обвиняют в краже данных крупных компаний, работающих в различных сферах промышленности, а также интеллектуальной собственности и конфиденциальных деловых данных. Отмечается, что киберпреступники также взломали базы данных ВМС США и украли личную информацию более 100 тыс. военнослужащих. Хакеров обвиняют во взломе компьютеров, связанных с Лабораторией реактивного движения NASA.
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