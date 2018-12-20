 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Китайские хакеры взломали базы данных ВМС США

Прокуратура Нью-Йорка обвинила двух граждан Китая в 45 кибератаках, проведенных в течение последних десяти лет

Кибератаки были осуществлены с участием сотрудников китайских служб госбезопасности, информирует РБК-Украина.

Американский прокурор заявил, что хакеры Чжу Хуа и Джан Шилуном были членами группировки, известной как Advanced Persistent Threat 10 Red Panda, Stone Panda и CVNX. Обвиняемые работали в компании Huayhing Haitei Science and Technology Development Co в городе Тяньцзинь.

Как сообщается, двух граждан Китая обвиняют в краже данных крупных компаний, работающих в различных сферах промышленности, а также интеллектуальной собственности и конфиденциальных деловых данных. Отмечается, что киберпреступники также взломали базы данных ВМС США и украли личную информацию более 100 тыс. военнослужащих. Хакеров обвиняют во взломе компьютеров, связанных с Лабораторией реактивного движения NASA.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать