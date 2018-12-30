В Харькове мужчина подорвался на гранате

30 декабря, 2018, 15:15

Утром 30 декабря в Харькове, в результате взрыва гранаты РГД-5, погиб человек

Об этом сообщает официальный сайт Главного управления Национальной полиции в Харьковской области .

Инцидень произошел в Индустриальном районе города на улице Зеленодольского, где было обнаружено тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты.

Работники полиции изъяли с места происшествия запал ручной гранаты РГД-5. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и личности погибшего.