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В Киеве мужчина подорвался на гранате возле дома, где была его бывшая девушка с другим

В Днепровском районе столицы на Харьковском шоссе мужчина в возрасте примерно 30 лет подорвался на гранате

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Время взрыва, причины, личность погибшего и какая именно взрывчатка стала причиной трагедии установят следователи и эксперты.

Инцидент произошел возле жилых домов и припаркованных машин, однако ни стекло на домах, ни сами автомобили не пострадали. Со слов жителей соседних домов, они слышали незначительный хлопок еще ночью, но тело погибшего обнаружили только утром.

По предварительной информации, мужчина совершил самоподрыв под домом. В это время в доме находилась его бывшая девушка с другим мужчиной. Взрыв произошел возле машины этого мужчины.

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