 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В центре Ивано-Франковска расстреляли криминального авторитета

30 декабря в центре Ивано-Франковска неизвестный убил человека, которого считают криминальным авторитетом

Об этом сообщает "Галка" .

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что убитый был криминальным авторитетом, который не один десяток лет провел за решеткой. Его, по предварительным данным, опознала жена.

В полиции инцидент подтвердили, однако личность погибшего пока не разглашают. Злоумышленников ищут. Они, по словам очевидцев, уехали с места происшествия на темной машине без номерных знаков. Позже автомобиль, на котором могли сбежать нападавшие, нашли сожженным в районе Набережной.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "убийство".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

30 декабря, 2018 воскресенье

29 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать