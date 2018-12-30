В центре Ивано-Франковска расстреляли криминального авторитета

30 декабря, 2018, 20:11

30 декабря в центре Ивано-Франковска неизвестный убил человека, которого считают криминальным авторитетом

Об этом сообщает "Галка" .

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что убитый был криминальным авторитетом, который не один десяток лет провел за решеткой. Его, по предварительным данным, опознала жена.

В полиции инцидент подтвердили, однако личность погибшего пока не разглашают. Злоумышленников ищут. Они, по словам очевидцев, уехали с места происшествия на темной машине без номерных знаков. Позже автомобиль, на котором могли сбежать нападавшие, нашли сожженным в районе Набережной.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "убийство".