На Кировоградщине полиция "накрыла" "сходку" 30 криминальных авторитетов
5 августа, 2018, 12:27
В Кировоградской области полиция устроила облаву на "сходку" местных криминальных авторитетов, во время которой должно было состояться назначение "смотрящего" за Светловодском
Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Поводом для этой "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском и решения спорных вопросов, но все пошло не по их "утвержденному сценарию", несмотря на благословение вора в законе по кличке "Хохол", - написал он.
По словам Аброськина, только что назначенному надзирателю за Светловодском и еще более 30 участникам "сходки" "пришлось лечь мордой в землю".
"Ну что же, это "издержки должности". Привыкайте", - добавил он.
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