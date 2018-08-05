На Кировоградщине полиция "накрыла" "сходку" 30 криминальных авторитетов

5 августа, 2018, 12:27

В Кировоградской области полиция устроила облаву на "сходку" местных криминальных авторитетов, во время которой должно было состояться назначение "смотрящего" за Светловодском

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Поводом для этой "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском и решения спорных вопросов, но все пошло не по их "утвержденному сценарию", несмотря на благословение вора в законе по кличке "Хохол", - написал он.

По словам Аброськина, только что назначенному надзирателю за Светловодском и еще более 30 участникам "сходки" "пришлось лечь мордой в землю".

"Ну что же, это "издержки должности". Привыкайте", - добавил он.