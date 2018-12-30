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В 2019 году украинская армия получит 20 наименований нового вооружения


фото: mil.gov.ua
Министр обороны Степан Полторак заявил, что в 2019 году украинская армия получит 20 наименований нового вооружения

Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

По словам Степана Полторак государственный оборонный заказ на 2019 год, который недавно был одобрен на заседании Совета нацбезопасности и обороны, является очень оптимистичным и предполагает наращивание объемов закупок новых видов вооружения для Вооруженных сил Украины.

"У нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которые дают возможность наносить удары противнику и защищать свою страну", - отметил Полторак.

Также министр обороны отметил, что приоритет при этом предоставляется отечественному производителю.

"Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружение будет отечественного производства ", - сказал Полторак.

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