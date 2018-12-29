Полторак рассказал, сколько с 1 января будут зарабатывать военные

29 декабря, 2018, 19:12

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении с 1 января 2019 года денежного довольствия военнослужащих

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны .

"Я вчера подписал приказ, согласно которому мы с 1 января 2019 года повышаем денежное обеспечение военнослужащих ВС Украины, в том числе Сухопутных войск", - сказал Полторак во время рабочей поездки в Харьковскую область.

По словам министра, в 2019 году командир бригады, который ранее получал 17-18 тыс. грн, будет получать почти 26 тыс. грн, командир батальона вместо 14 тыс. будет получать 19-23 тыс. грн, а денежное довольствие командира роты составит 16 тыс. грн вместо 12 тыс., которые ему начисляются сейчас.

Полторак также привел пример того, как возросло денежное содержание украинских воинов за последние несколько лет. Если в 2014 году минимальное денежное содержание солдата-контрактника составляло лишь 600 грн, то в 2018 году эта сумма насчитывала уже более 7 тыс.

"В следующем 2019 году военнослужащие военной службы по контракту будут получать более 10 тыс. грн", - сказал Полторак. Также он отметил, что минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, составит более 20 тыс. грн.