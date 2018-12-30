У "Мисс Африки-2018" во время шоу вспыхнул парик

30 декабря, 2018, 16:27

У "Мисс Африкик-2018" Доркас Касинде во время церемонии награждения на шоу вспыхнул парик

Об этом сообщает The Daily Post .

24-летняя обладательница титула "Мисс Конго 2018" и "Мисс Африка 2018" была гостьей на церемонии награждения в шоу, которое происходило в городе Калабар.

Неожиданно у Касинде загорелась парик. Пламя на голове красавицы вспыхнуло из-за искры от фейерверка. Девушка сначала не поняла, что происходит. Однако впоследствии в панике присела, не зная, что делать. На помощь бросилась ведущая шоу и несколько зрителей, которым удалось за считанные секунды потушить огонь.