 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У "Мисс Африки-2018" во время шоу вспыхнул парик


фото: Miss Africa
У "Мисс Африкик-2018" Доркас Касинде во время церемонии награждения на шоу вспыхнул парик

Об этом сообщает The Daily Post .

24-летняя обладательница титула "Мисс Конго 2018" и "Мисс Африка 2018" была гостьей на церемонии награждения в шоу, которое происходило в городе Калабар.

Неожиданно у Касинде загорелась парик. Пламя на голове красавицы вспыхнуло из-за искры от фейерверка. Девушка сначала не поняла, что происходит. Однако впоследствии в панике присела, не зная, что делать. На помощь бросилась ведущая шоу и несколько зрителей, которым удалось за считанные секунды потушить огонь.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

30 декабря, 2018 воскресенье

29 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать