У "Мисс Африки-2018" во время шоу вспыхнул парик
30 декабря, 2018, 16:27
У "Мисс Африкик-2018" Доркас Касинде во время церемонии награждения на шоу вспыхнул парик
Об этом сообщает The Daily Post .
24-летняя обладательница титула "Мисс Конго 2018" и "Мисс Африка 2018" была гостьей на церемонии награждения в шоу, которое происходило в городе Калабар.
Неожиданно у Касинде загорелась парик. Пламя на голове красавицы вспыхнуло из-за искры от фейерверка. Девушка сначала не поняла, что происходит. Однако впоследствии в панике присела, не зная, что делать. На помощь бросилась ведущая шоу и несколько зрителей, которым удалось за считанные секунды потушить огонь.
- Напомним, 16 декабря конкурс красоты "Мисс Вселенная-2018" выиграла представительница Филиппин, 24-летняя Катриона Грей. Второе место заняла "Мисс Венесуэла" Стефани Гутьеррес.
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