Мисс Вселенная 2018: кто получил корону победительницы

17 декабря, 2018, 09:40

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2018" выиграла представительница Филиппин, 24-летняя Катриона Грей. Второе место заняла "Мисс Венесуэла" Стефани Гутьеррес

Об этом сообщает CNN .

Финал конкурса прошел в Бангкоке, на последнем этапе на корону претендовали также представительницы США, Индонезии, Венесуэлы, Австралии и Бразилии.

Победительнице 24 года, она занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, а также работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

Miss Universe 2018 is ... PHILIPPINES! pic.twitter.com/r2BkN8JpXh - Miss Universe (@MissUniverse) 17 декабря 2018 г.

Фоторепортаж с Instagram победительницы: