Мисс Вселенная 2018: кто получил корону победительницы
17 декабря, 2018, 09:40
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2018" выиграла представительница Филиппин, 24-летняя Катриона Грей. Второе место заняла "Мисс Венесуэла" Стефани Гутьеррес
Об этом сообщает CNN .
Финал конкурса прошел в Бангкоке, на последнем этапе на корону претендовали также представительницы США, Индонезии, Венесуэлы, Австралии и Бразилии.
Победительнице 24 года, она занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, а также работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.
Miss Universe 2018 is ... PHILIPPINES! pic.twitter.com/r2BkN8JpXh- Miss Universe (@MissUniverse) 17 декабря 2018 г.
Фоторепортаж с Instagram победительницы:
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