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Мисс Вселенная 2018: кто получил корону победительницы

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2018" выиграла представительница Филиппин, 24-летняя Катриона Грей. Второе место заняла "Мисс Венесуэла" Стефани Гутьеррес

Об этом сообщает CNN .

Финал конкурса прошел в Бангкоке, на последнем этапе на корону претендовали также представительницы США, Индонезии, Венесуэлы, Австралии и Бразилии.

Победительнице 24 года, она занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, а также работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

Фоторепортаж с Instagram победительницы:

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