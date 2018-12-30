Спасатели рассказали, как правильно выбрать и установить новогоднюю елку

30 декабря, 2018, 13:54

Украинские спасатели предостерегают соблюдать определенные требования противопожарной безопасности при установке главного атрибута рождественских праздников

Об этом напоминает пресс-служба ГСЧС.

Елка должна размещаться минимум за метр от стен и потолка и подальше от обогревательных приборов, поэтому покупайте елку оптимального размера для вашего дома. Обязательно поставьте дерево на устойчивую основу (специальную подставку, в бочку с песком) и с таким расчетом, чтобы не осложнялся выход из помещения.

Напоминают пожарные и о том, что елки очень хорошо горят. При этом, искусственные зеленые красавицы еще и выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и "растекаются".

Выбирая искусственную елку, стоит отдать предпочтение тем, которые имеют противопожарную пропитку (эта информация указывается на упаковке).

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Чтобы елка не упала, она должна быть правильно собрана и надежно установлена, а игрушки равномерно на ней распределены.

На елку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно вместе с ватным "снегом" и бумажными игрушками.

Собирать искусственную елку нужно согласно инструкции.

В комнате, где стоит елка, дети должны находиться только под присмотром взрослых. Для детской безопасности елку лучше украсить легкими украшениями, которые не бьются (бантами, шишками, шариками из стеклопластика).

Следует соблюдать и правила электробезопасности. Для украшения елки нельзя использовать неисправные и не сертифицированные электрические гирлянды.

При обнаружении неисправности в иллюминации - нагрев проводов, мигание лампочек, искрение, она должна быть срочно отключена.