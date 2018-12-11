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Крепко, изысканно и бюджетно: как приготовить вкусный алкоголь к празднику на собственной кухне

Иногда полки супермаркетов не способны удовлетворить вкусы самого требовательного алко-гурмана, или не удовлетворяют обычный украинский кошелек. Именно на эти случаи мы предлагаем вам приготовить несколько крепких напитков к праздникам прямо у себя на кухне
Еспресо.TV предлагает пять простых рецептов алкогольных напитков, которые легко поборются с магазинными аналогами и приятно удивят себестоимостью, особенно учитывая, что осенью в Украине поднялись цены на алкоголь.

Фисташковый "Бейлиз"

Чтобы удивить себя и гостей в праздничные дни легким привкусом Средиземноморья, предлагаем приготовить молочный ликер "Сrema di pistacchio" - нечто вроде фисташкового "Бейлиз", ингридиенты которого легко найти в ближайшем супермаркете. Если вам интересно узнать рецепт обычного домашнего "Бейлиза", вы можете найти его здесь .

Как готовить:

Для начала фисташки нужно измельчить, положить в стеклянную банку вместе со стручком (или щепоткой) ванили и залить алкогольной основой. Таким образом настойку нужно держать 1 неделю. После этого основа сливается и тщательно фильтруется через марлю.

После этого в 1 л молока добавляем сахар и прогреваем до полного его растворения (примерно 10 минут). После охлаждения молочную смесь тщательно смешать с фисташковой настойкой - и готово! Ликер следует хранить в холодильнике не более трех дней и подавать холодным.

Имбирно-медовый ликер

Как готовить:

Для начала стоит вскипятить воду с медом и варить в течение 3-5 минут, убирая пену. После этого добавить имбирь и цедру лимона и кипятить еще в течение 4 минут. Сироп снять с огня, процедить через сито и дать остыть.

Готовую медово-имбирную основу перелить в банку и добавить выбранный алкоголь. Ликер хранить в темном прохладном месте в течение месяца, после чего процедить сквозь вату или плотную ткань. После разлива по бутылкам напиток желательно выдержать еще около 2 недель.

шоколадный ликер

Как готовить:

Шоколад растопить на водяной бане, перелить в банку, добавить щепотку ванилина и водку. Хорошо перемешать и выдерживать неделю, встряхивая банку несколько раз в день.

После выдержки настойки, к ней нужно добавить сироп. Для этого воду и молоко перелить в небольшую кастрюльку, добавить сахар и подогревать до закипания. После того, как молоко остынет, его нужно смешать с настойкой. Готовый ликер нужно выдержать в течение 2 недель, периодически взбалтывая, и разлить по бутылкам.

"Двойная" Яблоновка

Как готовить:

Яблоки тщательно вымыть, нарезать дольками и поместить в банку. Порезанные фрукты залить водкой и коньяком, емкость плотно закрыть и оставить на месяц в темном прохладном месте.

После этого, выжав из яблок все соки настой нужно слить и профильтровать через вату или плотную ткань.

Для сиропа подогреваем воду с сахаром, пока последний полностью не растворится. Жидкость нужно остудить и добавить к настойке, а напиток выдерживать после этого еще месяц.

Перцовка с медом

Как готовить:

Водку нужно перелить в стеклянную банку, добавить туда гвоздику, перец и мед (в жидком состоянии). Если вы хотите немного уменьшить крепость перцовки (полученная настойка будет содержать 34-36% спирта), то мед стоит развести в небольшом количестве теплой воды.

Полученную смесь перемешать, плотно закрыть банку крышкой, поставить на 5-7 дней в темное место с комнатной температурой.

Первые 3 дня раз в сутки содержимое банки взбалтывать. Готовую настойку профильтровать через плотную ткань или марлю и разлить в бутылки для хранения - подальше от солнечных лучей, напиток может не портиться в течение 3-х лет.

Вы также можете ознакомиться с нашей прошлогодней подборкой вкусного алкоголя, который можно приготовить дома. Там вы найдете рецепты домашней "Бехеровки", "Бейлиза", мандаринового и бананового ликеров, лимончелло, оранчелло, сангрии и вишневой наливки.

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