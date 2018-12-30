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Семьи захваченных русскими моряков получили по 100 тыс. грн


фото: liga.net
Семьям захваченных Россией военных украинских моряков выплатили по 100 тыс. грн

Об этом сообщает официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий .

По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша, семьям всех 24 военнопленных украинских моряков уже выплатили обещанные им по 100 тыс. грн.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины совместно с Военно-Морскими Силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установлению всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственники всех моряков. Могу Вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тыс. грн. Мы постоянно поддерживаем взаимосвязь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для быстрого освобождения моряков с российской тюрьмы", - сказал Черныш.

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