Семьи захваченных русскими моряков получили по 100 тыс. грн
Об этом сообщает официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий .
По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша, семьям всех 24 военнопленных украинских моряков уже выплатили обещанные им по 100 тыс. грн.
"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины совместно с Военно-Морскими Силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установлению всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственники всех моряков. Могу Вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тыс. грн. Мы постоянно поддерживаем взаимосвязь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для быстрого освобождения моряков с российской тюрьмы", - сказал Черныш.
- Напомним, в конце декабря в Украине начался флешмоб "Желто-голубой кораблик на елку" в поддержку захваченных Россией украинский моряков.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-