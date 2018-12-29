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Желто-голубой кораблик на елку. В Украине стартовал флешмоб в поддержку захваченных Россией моряков


фото: radiosvoboda.org
В Украине начался флешмоб "Желто-голубой кораблик на елку" в поддержку захваченных Россией украинский моряков

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Организация "Всемирное движение патриотов Украины" объявила о начале флешмоба в поддержку захваченных ФСБ России возле берегов оккупированного Крыма украинских военных.

"Всемирное движение патриотов Украины обратилось с инициативой к украинцам и в знак солидарности с украинскими моряками, захваченными в плен 25 ноября в результате атаки кораблей России в районе Керченского пролива, украсить свои дома и новогодние елки желто-голубыми бумажными корабликами", - говорится в сообщении .

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