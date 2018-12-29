Желто-голубой кораблик на елку. В Украине стартовал флешмоб в поддержку захваченных Россией моряков
29 декабря, 2018, 21:29
В Украине начался флешмоб "Желто-голубой кораблик на елку" в поддержку захваченных Россией украинский моряков
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Организация "Всемирное движение патриотов Украины" объявила о начале флешмоба в поддержку захваченных ФСБ России возле берегов оккупированного Крыма украинских военных.
"Всемирное движение патриотов Украины обратилось с инициативой к украинцам и в знак солидарности с украинскими моряками, захваченными в плен 25 ноября в результате атаки кораблей России в районе Керченского пролива, украсить свои дома и новогодние елки желто-голубыми бумажными корабликами", - говорится в сообщении .
Читайте также: Что известно о захваченных Россией украинских моряках
- Напомним, 29 декабря стало известно, что Россия не собирается освобождать украинских моряков по требованию Меркель и Макрона.
- 28 декабря Меркель призвала Путина освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
- Напомним, после того, как 25 ноября 2018 года россияне атаковали в Черном море катера и буксир ВМС Украины и взяли в плен 24 украинских моряка, президент и Верховная Рада ввели в 10 приграничных областях режим военного положения .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-