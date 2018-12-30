С начала 2019 украинцам повысят пенсии. Очень подробная инфографика
30 декабря, 2018, 14:20
В следующем году изменятся размеры пенсионных выплат различным категориям пенсионеров
На официальном сайте Пенсионного фонда Украины опубликовано разъяснение по этому поводу.
В частности, с 1 января будет сделан очередной перерасчет пенсий для военнослужащих.
Также размер пенсии с 2019 года вырастет для тех лиц, которые достигли 65-летнего возраста и имеют большой трудовой стаж.
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Кроме того, повышение пенсий для других категорий запланировано на март, апрель, июль и декабрь 2019.
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