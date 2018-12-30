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С начала 2019 украинцам повысят пенсии. Очень подробная инфографика


фото: radiosvoboda.org
В следующем году изменятся размеры пенсионных выплат различным категориям пенсионеров

На официальном сайте Пенсионного фонда Украины опубликовано разъяснение по этому поводу.

В частности, с 1 января будет сделан очередной перерасчет пенсий для военнослужащих.

Также размер пенсии с 2019 года вырастет для тех лиц, которые достигли 65-летнего возраста и имеют большой трудовой стаж.

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Кроме того, повышение пенсий для других категорий запланировано на март, апрель, июль и декабрь 2019.

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