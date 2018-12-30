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Клуб Реброва купил еще одного украинского футболиста


фото: fradi.hu
Полузащитник "Зари" Игорь Харатин перешел в венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша" .

В составе венгерского клуба также выступает еще один украинец Иван Петряк, а тренирует команду Сергей Ребров.

23-летний Игорь Харатин в нынешнем сезоне в составе "Зари" провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Детали контракта Харатина с "Ференцварошем" не разглашаются.

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