Клуб Реброва купил еще одного украинского футболиста
30 декабря, 2018, 22:51
Полузащитник "Зари" Игорь Харатин перешел в венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров
Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша" .
В составе венгерского клуба также выступает еще один украинец Иван Петряк, а тренирует команду Сергей Ребров.
23-летний Игорь Харатин в нынешнем сезоне в составе "Зари" провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Детали контракта Харатина с "Ференцварошем" не разглашаются.
- Напомним, в сентябре украинец Иван Петряк принес победу венгерскому "Ференцварошу" , который возглавляет Сергей Ребров.
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