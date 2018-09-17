Как гол украинца принес победу новой команде Реброва

17 сентября, 2018, 11:46

Украинец Иван Петряк принес победу венгерскому "Ференцварошу", который возглавляет Сергей Ребров

Петряк забил на 16-й минуте матча против "Гонведа". В итоге его гол стал победным в матче лидеров чемпионата Венгрии. Для украинца этот мяч оказался четвертым в нынешнем сезоне.

"Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, выиграл 1:0, набрал 20 очков и оторвался от "Гонведа" на 4 пункта.