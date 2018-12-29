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В Италии многодетные семьи будут получать землю в селах

Итальянское правительство будет выделять землю для фермерства тем семьям, которые до 2021-го родят третьего ребенка

Желающие получать участки на правах льготной аренды сроком на 20 лет, пишет журнал Страна.

Таким образом действующее итальянское правительство собирается стимулировать рождаемость и развитие семейного бизнеса.

"В 2018-м и в прошлом году страна имела самый низкий уровень рождаемости в Европе. На свет появились всего 464 тыс. детей. Столько же рожали в 1860-х, когда население Италии было втрое меньше - 22 млн. При этом у нас одна из самых высоких средняя продолжительность жизни. Мужчины живут 82 года, женщины - 86. Нам пришлось отодвинуть начало периода старости до 75 лет. в некоторых странах меньше средняя продолжительность жизни. Аналогичная ситуация в Японии - мало молодежи и много долгожителей. За 30 лет этот дисбаланс будет катастрофическим" , - объясняет ситуацию социолог из Рима Лоренцо Марионо.

Вместе с тем по его словам, земельные участки ничего не изменят.

"Нужно популяризировать идею многодетных семей и образ матери. Сейчас одного материнства мало. Женщина должна быть успешной в работе, модной, ухоженной. Эти все роли такие сложные, что от родов проще отказаться или ограничиться одним ребенком.

Правительство сейчас популистское. В нем много ревностных католиков. Им кажется, что среди фермеров проще возродить традицию трех-четырех детей в семье. Это было бы так, если бы средний возраст фермеров не приближался к 60", - отмечает Марион.

Следует отметить, что кроме того, центральная и местная власть в Италии рассматривает такие варианты улучшения ситуации с нехваткой трудоспособного населения, как упрощение условий получения гражданства, прямые денежные выплаты тем, кто согласится жить в селах, и запрет абортов (как в католической Польше). Сейчас же в Италии ежегодно делают 85 тыс. абортов.

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