Еврокомиссия: новый бюджет Италии серьезно нарушает правила ЕС
Об этом говорится в письме еврокомиссара Валдиса Домбровскиса и Пьера Московиси в адрес итальянского правительства.
В письме указано, что планы правительства Италии составляют "явное значительное отклонение от рекомендаций, принятых Советом ЕС до 2019 года.
"Кроме того, с учетом того, что государственный долг Италии составляет около 130% ВВП, наша предыдущая оценка также свидетельствует о том, что планы Италии не обеспечат соблюдение базового критерия сокращения долга, согласованного всеми государствами-членами", - говорится в письме.
Еврокомиссары отмечают, что макроэкономический прогноз, который лежит в основе бюджета, не был одобрен независимой фискальной институцией.
В письмо подчеркивается, что эти факторы указывают на "особо серьезное несоответствие" с обязательством бюджетной политики.
Италия имеет к полудню 22 октября подать ответ на указанные претензии, который Еврокомиссия рассмотрит, прежде чем предоставить официальное заключение по поводу бюджетных планов.
Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия пойдет на беспрецедентный шаг и отклонит национальный бюджет Италии, если итальянское правительство не улучшит объявленные цифры дефицита.
Напомним, правительство Италии приняло государственный бюджет, в котором популистские лидеры заложили увеличение расходов для выполнения своих предвыборных обещаний.
Новый бюджет потянет за собой увеличение и без того огромной долговой нагрузки страны – сейчас долг составляет 131% ВВП, крупнейший среди стран еврозоны после Греции и выше, чем верхняя граница ЕС на 60%.
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