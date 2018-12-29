Сутки на фронте: оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня

29 декабря, 2018, 18:35

В течение суток российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток, по состоянию на 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

Позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе поселка Железное на Горловском направлении а также в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.