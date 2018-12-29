Сутки на фронте: оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня
29 декабря, 2018, 18:35
В течение суток российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток, по состоянию на 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.
Позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе поселка Железное на Горловском направлении а также в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.
Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
- Напомним, 29 декабря украинские военные в честь новогодних праздников запустили в направлении Луганска желто-синий флаг из воздушных шаров .
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