Над оккупированным Донбассом запустили желто-синий флаг из воздушных шаров
Об этом сообщает Армия.fm .
Таким образом 10-я горно-штурмовая бригада поздравила жителей временно-неподконтрольных территорий с наступающими праздниками.
Об идее и ее реализации рассказал военнослужащий горно-штурмовой бригады Глеб Бабич.
"Инициатива поздравить жителей временно оккупированных территорий возникла у командира бригады. Мы решили таким образом ее реализовать. Думали запустить настоящий флаг, но он мог не долететь до Российской Федерации. И если бы упал на оккупированной территории, чтобы исключить надругательство над государственным флагом, мы сделали его из воздушных шариков. Ветер был прямо на Луганск, стремительный и мощный", - рассказал Бабич.
Он также заначив, что поскольку акция состоялась утром, российские наемники воздержались от обстрела, поскольку за ними следит ОБСЕ.
- Напомним, 29 декабря украинская разведка сообщила, что Россия готовит на оккупированных территориях Донбасса теракт с использованием химического оружия, чтобы обвинить в атаке Украину.
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