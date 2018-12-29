Над оккупированным Донбассом запустили желто-синий флаг из воздушных шаров

29 декабря, 2018, 17:41

Украинские военные в честь новогодних праздников запустили в направлении Луганска желто-синий флаг из воздушных шаров

Об этом сообщает Армия.fm .

Таким образом 10-я горно-штурмовая бригада поздравила жителей временно-неподконтрольных территорий с наступающими праздниками.

Об идее и ее реализации рассказал военнослужащий горно-штурмовой бригады Глеб Бабич.

"Инициатива поздравить жителей временно оккупированных территорий возникла у командира бригады. Мы решили таким образом ее реализовать. Думали запустить настоящий флаг, но он мог не долететь до Российской Федерации. И если бы упал на оккупированной территории, чтобы исключить надругательство над государственным флагом, мы сделали его из воздушных шариков. Ветер был прямо на Луганск, стремительный и мощный", - рассказал Бабич.

Он также заначив, что поскольку акция состоялась утром, российские наемники воздержались от обстрела, поскольку за ними следит ОБСЕ.