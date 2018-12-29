Сенцов и Карпюк получили электронные письма с Украины, - Геращенко

29 декабря, 2018, 20:42

Политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк и Игорь Кияшко получили с Украины электронные письма в российских тюрьмах

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в facebook.

"Олег Сенцов, Николай Карпюк и Игорь Кияшко получили мои электронные письма со словами поддержки от всех украинцев. Словами благодарности за их мужество и веры, что они будут дома", - написала Геращенко.

Она отметила, что получила сообщение с Лабытнанги, где удерживают Сенцова, с "Владимирского централа", где удерживают Карпюка, и из тюрьмы в Нижнем Новгороде, где удерживают Кияшко, сообщение от администрации этих учреждений, письма "прошли цензуру и вручены адресату 29 декабря".

"К сожалению, электронные письма не доставлены трем нашим морякам, которых до сих пор удерживают в "Матроской тишине". Оттуда пришло следующее: Задерживается в связи с следственными действиями или по причинам, связанным с внутренним распорядком учреждения", - сообщила Геращенко .