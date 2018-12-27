Геращенко призвала писать письма в РФ политзаключенным и военнопленным и обнародовала адреса

27 декабря, 2018, 21:54

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала писать письма заключенным в России украинцам и сообщила адреса, куда их отправлять

Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Это - списки наших военнопленных и политзаключенных, которых Кремль удерживает в российских тюрьмах. И - адреса тюрем. Еще десятки наших удерживают на оккупированном Донбассе и в Крыму. Найдите время, напишите нашим несколько слов-поддержки, благодарности, слов о том, как мы все их ждем. Сегодня я вместе с коллегами из МИД и парламента написала нашим письма поддержки", - написала Геращенко.

Нардеп отметила, что писать письма и адреса на конвертах надо на русском языке.

"Писать надо на русском. В конверт вкладывать еще один конверт и международную марку", - отметила Геращенко.

Ниже - список заключенных в РФ украинский с адресами мест содержания. Имена и адреса указаны на русском языке - так, как нужно писать на конвертах.

Выговский Валентин Петрович,

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области,

д. Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировская область,

613035, Российская Федерация

Кольченко Александр Александрович,

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, ул. Кемеровская 20

г. Копейск, Челябинская область,

455612, Российская Федерация

Карпюк Николай Андронович,

ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области,

ул. Большая Нижегородская 67,

г. Владимир,

600020, Российская Федерация

Сизонович Алексей Иванович,

ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области,

рабочий поселок Маркова, а / я 81, Иркутский район, Иркутская область,

664528, Российская Федерация

Шур Виктор Валентинович,

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области

ул. Комарова, д. 30, г. Брянск,

241021, Российская Федерация

Коломиец Андрей Владимирович,

ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю,

ул. Калинина 58, г. Краснодар, Краснодарский край,

350039, Российская Федерация

Руслан Зейтуллаев,

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Башкортостан,

станция Южный, г. Салават, Республика Башкортостан,

453256, Российская Федерация

Ферат Сайфуллаев,

ФКУ ИК-17 УФСИН России по Кировской области,

ул. Трудовых резервов, д. 125, г. Омутнинск, Кировская область,

612740, Российская Федерация

Нури Примов,

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл,

ул. Ясная 3, пос. Ясный, Республика Марий Эл,

425408, Российская Федерация

Чирный Алексей Владимирович,

ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области,

ул. Максима Горького, д. 356, г. Батайск, Ростовская область,

346880, Российская Федерация

Сенцов Олег Геннадьевич,

ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецком автономном округа

ул. Северная 33, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ,

629400, Российская Федерация

Литвинов Сергей Николаевич,

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Магаданской области,

ул. Центральная 3, п. Уптар, г. Магадан,

685918, Российская Федерация

Гриб Павел Игоревич,

ФКУ СИЗО-4 ФСИН России по Ростовской области,

ул. Большая Садовая, 31, г. Ростов-на-Дону,

344082, Российская Федерация

Сущенко Роман Владимирович,

ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области,

д. Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировская область,

613035, Российская Федерация

Клых Станислав Романович,

ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области,

ул. Северная 1, г. Верхнеуральск,

457670, Российская Федерация

Ваитов Рустем,

ФК ИК-1 УФСИН России по Курганской области,

ул. Часовая 2-я, 40, г. Курган,

640008, Российская Федерация

Панов Евгений Александрович,

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве,

ул. Матросская тишина, д. 18, г. Москва,

107076, Российская Федерация

Абильтаров Рустам Сейранович,

Абсеитов Зевры Сердарович,

Мамутов Энвер Шевкетович,

Меметов Ремзи Шевкаевич,

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области,

ул. Максима Горького 219, г. Ростов-на-Дону,

344022, Российская Федерация

Присич Владимир Сергеевич,

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республики,

ул. Д.А.Мизиева, 1, п. Каменка, Чегемского район,

361424, Российская Федерация

Кияшко Игорь Петрович,

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области,

проспект Гагарина, д. 26А, г. Нижний Новгород,

603098, Российская Федерация

Лимешко Геннадий Геннадиевич,

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольский края,

ул. Тивилева, 2, х. Дыдымкин, Курский р-н,

Ставропольский край,

357873, Российская Федерация

Военнопленные:

Артеменко Андрей Анатольевич,

Эйдер Андрей Дмитриевич,

Сорока Василий Викторович,

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России в г. Москва,

ул. Матросская тишина, д. 18, г. Москва,

107706, Российская Федерация

Безъязычный Юрий Юрьевич

Головаш Богдан Олегович

Гриценко Денис Владимирович

Мокряк Роман Николаевич

Небылица Богдан Павлович

Зинченко Вячеслав Анатольевич

Цибизов Сергей Андреевич

Попов Сергей Николаевич

Костышин Владислав Анатольевич

Опрыскать Андрей Андреевич

Драч Андрей Леонидович

Мельничук Олег Михайлович

Власюк Михаил Борисович

Беспальченко Виктор Анатольевич

Терещенко Владимир Анатольевич

Семидоцкий Евгений Витальевич

Лисовой Владимир Владимирович

Шевченко Андрей Анатольевич

Варимез Владимир Константинович

Чулиба Сергей Романович

Будзило Юрий Александрович

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России в г. Москва,

ул. Лефортовский Вал, д. 5, г. Москва,

111020, Российская Федерация