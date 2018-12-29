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Россия запретила украинский шоколад и алкоголь


фото: kp.ru
Россия расширила список запрещенных для импорта промышленных и продовольственных товаров украинского производства

Об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее постановление, принятое 29 декабря, обнародовано на сайте правительства РФ.

"Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина или перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку", - говорится в документе.

При этом отмечается, что основной объем товаров, по которым Москва ввела санкции, относится к категории промышленных. Впрочем, в список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

Согласно прилагаемому списку РФ запретила ввозить из Украины подсолнечное, сафлоровое, хлопковое масла и их фракции, готовую или консервированную рыбу, икру осетровых и ее заменители.

Запрещаются кондитерские изделия, шоколад, консервированные овощи, фрукты, орехи, джемы, фруктовое желе, мармелад, фруктовое или ореховое пюре, паста, фруктовые и овощные соки.

Запрещается также импорт пшеницы, солодового пива. С Украины не будут ввозить вина, этиловый спирт, спиртовые настойки, ликеры и другие спиртные напитки.

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