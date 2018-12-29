В течение года захватчики уничтожили в Крыму 1300 кг "санкционных" колбас и сыров

29 декабря, 2018, 14:24

В 2018 году Россельхознадзор проверил на въезде во временно оккупированный россиянами украинский Крым более 10,2 тыс тонн продовольствия

Об этом рассказал "заместитель руководителя" незаконного "управления Россельхознадзора по Крыму и городу Севастополь" Андрей Дрыгин, передает подконтрольный захватчикам ресурс Новости Крыма.

"В этом году специалисты Россельхознадзора при ввозе проконтролировали более 10,2 тыс тонн импортной продукции, это несколько больше, чем в прошлом. Тогда это было около 8-9 тонн. В основном это цитрусовые", - рассказал он.

Более 10% этих продуктов были уничтожены

"Мы фиксируем случаи, когда пытаются завезти санкционную продукцию, в основном это - сыровяленые колбасы, продукты высокой стоимости, сыры. Было изъято и уничтожено 1318 кг такой продукции как на границе, так и в местах реализации", - добавил представитель оккупантов.