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В течение года захватчики уничтожили в Крыму 1300 кг "санкционных" колбас и сыров

В 2018 году Россельхознадзор проверил на въезде во временно оккупированный россиянами украинский Крым более 10,2 тыс тонн продовольствия

Об этом рассказал "заместитель руководителя" незаконного "управления Россельхознадзора по Крыму и городу Севастополь" Андрей Дрыгин, передает подконтрольный захватчикам ресурс Новости Крыма.

"В этом году специалисты Россельхознадзора при ввозе проконтролировали более 10,2 тыс тонн импортной продукции, это несколько больше, чем в прошлом. Тогда это было около 8-9 тонн. В основном это цитрусовые", - рассказал он.

Более 10% этих продуктов были уничтожены

"Мы фиксируем случаи, когда пытаются завезти санкционную продукцию, в основном это - сыровяленые колбасы, продукты высокой стоимости, сыры. Было изъято и уничтожено 1318 кг такой продукции как на границе, так и в местах реализации", - добавил представитель оккупантов.

  • Иногда колбасу и сардельки в Крым пытаются ввезти скрыто, фактически как контрабанду .
  • Из-за товарной блокады на территории полуострова сейчас преимущественно продаются продукты из России, которые существенно уступают по качеству аналогичной украинской продукции. При этом цены на них почти сравнялись с московскими, чего нельзя сказать о зарплатах крымчан.
  • При этом Крымский канал и в дальнейшем перекрыт, что не позволяет успешно заниматься растениеводством и животноводством.
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