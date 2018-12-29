В течение года захватчики уничтожили в Крыму 1300 кг "санкционных" колбас и сыров
Об этом рассказал "заместитель руководителя" незаконного "управления Россельхознадзора по Крыму и городу Севастополь" Андрей Дрыгин, передает подконтрольный захватчикам ресурс Новости Крыма.
"В этом году специалисты Россельхознадзора при ввозе проконтролировали более 10,2 тыс тонн импортной продукции, это несколько больше, чем в прошлом. Тогда это было около 8-9 тонн. В основном это цитрусовые", - рассказал он.
Более 10% этих продуктов были уничтожены
"Мы фиксируем случаи, когда пытаются завезти санкционную продукцию, в основном это - сыровяленые колбасы, продукты высокой стоимости, сыры. Было изъято и уничтожено 1318 кг такой продукции как на границе, так и в местах реализации", - добавил представитель оккупантов.
- Иногда колбасу и сардельки в Крым пытаются ввезти скрыто, фактически как контрабанду .
- Из-за товарной блокады на территории полуострова сейчас преимущественно продаются продукты из России, которые существенно уступают по качеству аналогичной украинской продукции. При этом цены на них почти сравнялись с московскими, чего нельзя сказать о зарплатах крымчан.
- При этом Крымский канал и в дальнейшем перекрыт, что не позволяет успешно заниматься растениеводством и животноводством.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-