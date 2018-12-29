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Россия готовит на Донбассе химическую атаку, чтобы обвинить Украину


фото: ukrinform.ua
Россия готовит на оккупированных территориях Донбасса теракт с использованием химического оружия, чтобы обвинить в атаке Украину

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, сообщает "Укринформ" .

"Начиная с ноября 2018 г. украинская разведка отмечает нагнетание Россией обстановки на временно оккупированных территориях и распространение в медиапространстве темы химического оружия. ГУР наблюдает ряд признаков, которые четко указывают на подготовку РФ теракта с использованием ядовитых химикатов", - заявил Скибицкий.

Также, по его словам, все заявления России о якобы подготовке военными силами Украины химатаки на Донбассе безосновательны и провокационны.

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