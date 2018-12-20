СБУ задержала три агентурно-боевые группы россиян

20 декабря, 2018, 19:51

Контрразведка СБУ задержала на востоке Украины три агентурно-боевые группы российской военной разведки

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ по задержанию на востоке Украины 3-х агентурно-боевых групп российской военной разведки, - говорится в сообщении.

Пресс-служба СБУ не привела других подробностей этой информации.

Напомним, что 20 декабря СБУ обнародовала данные о причастности российских наемников подразделения "Вагнера" к террористическим действиям на востоке Украины и в Центральноафриканской республике.