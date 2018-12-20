 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ задержала три агентурно-боевые группы россиян

Контрразведка СБУ задержала на востоке Украины три агентурно-боевые группы российской военной разведки

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ по задержанию на востоке Украины 3-х агентурно-боевых групп российской военной разведки, - говорится в сообщении.

Пресс-служба СБУ не привела других подробностей этой информации.

Напомним, что 20 декабря СБУ обнародовала данные о причастности российских наемников подразделения "Вагнера" к террористическим действиям на востоке Украины и в Центральноафриканской республике.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать