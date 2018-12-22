Протесты "желтых жилетов": число погибших во Франции достигло 10 человек
22 декабря, 2018, 15:41
Количество погибших во время протестов "желтых жилетов" во Франции достигло десяти человек
Об этом сообщает "Громадське" .
На юге Франции, в городе Перпиньян, в ночь на 22 декабря погиб водитель: его машина врезалась в грузовик, который заблокировали протестующие. Это десятая смерть, связанная с протестами "желтых жилетов" во Франции.
"Желтые жилеты" продолжают протестовать, несмотря на то, что президент Эммануэль Макрон согласился не повышать стоимость горючего. Кроме того, французы требуют повысить заработные платы, уменьшить налоги и отправить в отставку президента.
- Напомним, движение "желтых жилетов" возникло в соцсетях. Распознать друг друга участники могут по желтому аварийном жилету.
- На фоне протестов "желтых жилетов" во Франции пророссийские аккаунты распространяют ложную информацию об акциях.
- 4 декабря стало известно, что французское правительство отсрочит увеличение налога на топливо, введение которого привело массовые протесты.
- 8 декабря во Франции протесты "желтых жилетов" вспыхнули с новой силой .
- СБУ заявила, что протестами "желтых жилетов" во Франции руководят спецслужбы России. Спецслужбы Франции проверят влияние России на протесты.
- Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что протесты привели к "экономической катастрофе" .
- 10 декабря Президент Франции Эммануэль Макрона обратился к гражданам по поводу протестов так называемых желтых жилетов, которые выступают против повышения цен на топливо, экологического налога и экономической политики правительства в целом.
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