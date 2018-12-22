Протесты "желтых жилетов": число погибших во Франции достигло 10 человек

22 декабря, 2018, 15:41

Количество погибших во время протестов "желтых жилетов" во Франции достигло десяти человек

Об этом сообщает "Громадське" .

На юге Франции, в городе Перпиньян, в ночь на 22 декабря погиб водитель: его машина врезалась в грузовик, который заблокировали протестующие. Это десятая смерть, связанная с протестами "желтых жилетов" во Франции.

"Желтые жилеты" продолжают протестовать, несмотря на то, что президент Эммануэль Макрон согласился не повышать стоимость горючего. Кроме того, французы требуют повысить заработные платы, уменьшить налоги и отправить в отставку президента.