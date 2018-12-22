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Протесты "желтых жилетов": число погибших во Франции достигло 10 человек


фото: politeka.net
Количество погибших во время протестов "желтых жилетов" во Франции достигло десяти человек

Об этом сообщает "Громадське" .

На юге Франции, в городе Перпиньян, в ночь на 22 декабря погиб водитель: его машина врезалась в грузовик, который заблокировали протестующие. Это десятая смерть, связанная с протестами "желтых жилетов" во Франции.

"Желтые жилеты" продолжают протестовать, несмотря на то, что президент Эммануэль Макрон согласился не повышать стоимость горючего. Кроме того, французы требуют повысить заработные платы, уменьшить налоги и отправить в отставку президента.

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