Какие товары Россия запретила ввозить из Украины. список

29 декабря, 2018, 20:24

Опубликован список продовольственных и промышленных товаров, какие Россия запретила импортировать из Украины

Перечень товаров содержится в постановлении правительства Российской Федерации.

Отметим, что этим постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина или перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку.

Список украинских товаров, которые запрещено ввозить в Россию:

Пшеница и меслин,

Масло подсолнечное,

Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы,

Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад),

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао,

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и другие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия,

Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений консервированные,

Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты,

Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховые, паста фруктовая или ореховая,

Соки фруктовые и овощные, несброженные и без добавления спирта,

Пиво солодовое,

Вина виноградные натуральные, включая крепленые,

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов; спиртовые настойки, ликеры и другие спиртные напитки,

Галька, гравий, щебень,

Известняк, доломит и другие известняковые камни, разбитые или дробленые, дробленый камень другой,

Моющие или чистящие средства,

Грелки и грелки комбинированные,

Плиты древесно-стружечные,

Бумага и картон в рулонах или листах,

Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон,

Настенные покрытия из текстильных материалов,

Котлы паровые или другие,

Турбины на водяном паре,

Турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов),

Части жидкостных насосов,

Мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и демонстрации со встроенным холодильным или морозильным оборудованием,

Загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве,

Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные,

Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока,

Машины и механизмы для приготовления кормов для животных,

Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на с/х фермах,

Оборудование для производства хлебобулочных изделий,

Оборудование для сахарной промышленности,

Машины для смешивания минеральных веществ с битумом,

Валы трансмиссионные, коробки передач, вариаторы скорости,

Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок),

Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи,

Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА,

Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА,

Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА

Провода обмоточные медные и другие,

Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники,

Проводники электрические на напряжение,

Тракторы,

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства,

Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия из любого материала.

Напомним, 29 декабря Россия расширила список запрещенных для импорта промышленных и продовольственных товаров украинского производства.