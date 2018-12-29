Какие товары Россия запретила ввозить из Украины. список
29 декабря, 2018, 20:24
Опубликован список продовольственных и промышленных товаров, какие Россия запретила импортировать из Украины
Перечень товаров содержится в постановлении правительства Российской Федерации.
Отметим, что этим постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина или перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку.
Список украинских товаров, которые запрещено ввозить в Россию:
- Пшеница и меслин,
- Масло подсолнечное,
- Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы,
- Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад),
- Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао,
- Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и другие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия,
- Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений консервированные,
- Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты,
- Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховые, паста фруктовая или ореховая,
- Соки фруктовые и овощные, несброженные и без добавления спирта,
- Пиво солодовое,
- Вина виноградные натуральные, включая крепленые,
- Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов; спиртовые настойки, ликеры и другие спиртные напитки,
- Галька, гравий, щебень,
- Известняк, доломит и другие известняковые камни, разбитые или дробленые, дробленый камень другой,
- Моющие или чистящие средства,
- Грелки и грелки комбинированные,
- Плиты древесно-стружечные,
- Бумага и картон в рулонах или листах,
- Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон,
- Настенные покрытия из текстильных материалов,
- Котлы паровые или другие,
- Турбины на водяном паре,
- Турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов),
- Части жидкостных насосов,
- Мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и демонстрации со встроенным холодильным или морозильным оборудованием,
- Загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве,
- Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные,
- Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока,
- Машины и механизмы для приготовления кормов для животных,
- Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на с/х фермах,
- Оборудование для производства хлебобулочных изделий,
- Оборудование для сахарной промышленности,
- Машины для смешивания минеральных веществ с битумом,
- Валы трансмиссионные, коробки передач, вариаторы скорости,
- Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок),
- Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи,
- Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА,
- Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА,
- Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА
- Провода обмоточные медные и другие,
- Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники,
- Проводники электрические на напряжение,
- Тракторы,
- Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства,
- Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия из любого материала.
Напомним, 29 декабря Россия расширила список запрещенных для импорта промышленных и продовольственных товаров украинского производства.
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