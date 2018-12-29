Гройсман подытожил 2018 год: "Мы строили дороги, кардиоцентры, больницы"

29 декабря, 2018, 08:22

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал украинцам в следующем году уверенности, мира и благополучия

Об этом он заявил в интервью одному из телеканалов, передает Укринформ.

"Говорят, нельзя делиться тем, что загадал, но поверьте: в моем сердце есть желание, которое касается каждого украинца, и поэтому я хотел бы пожелать в Новом году всем уверенности, мира, благополучия. Давайте больше думать друг о друге, поддерживать и уважать друг друга. Я считаю, что это те фундаментальные позиции, которые позволят нам построить ту жизнь, которой хотим жить. Я верю в великое будущее Украины, но ключевую роль в этом будущем играют сами украинцы. Всем счастливого и светлого Нового года и Рождества", - подчеркнул премьер.

В то же время он отметил, что в целом этот год для Украины был непростой.

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"Мы завершаем 2018 год абсолютно нормально, стабильно, и все те вызовы, которые были - и по обслуживанию внешних долгов и других вещей, - они все локализованы, и это является очень хорошей новостью. С другой стороны, я понимаю, что произошли определенные события, которые нам не удалось локализовать, речь идет, в частности, и о цене на газ. В целом год был непростой. Я подумал, что нам удалось сделать? В конце концов, мы реализовали ряд важных проектов, начиная от строительства дорог. Мы строили кардиоцентры, больницы, делали все для того, чтобы Украина изменялась. Задач есть еще очень много", - уточнил премьер-министр.